"L'autismo non va in vacanza, ma i bambini sì": cena con raccolta fondi da Magazzino Scipioni

Magazzino Scipioni, enoteca wine bar di Roma, organizza una cena speciale, che ha l'obiettivo di vedere realizzato un campo estivo per bambini con spettro autistico.

"Ci riuniamo per raccogliere fondi per creare un campo estivo, in cui i bambini con spettro autistico possano giocare e imparare con operatrici qualificate in terapia ABA/Vb".

La cena con raccolta fondi

L'appuntamento è per domenica 12 giugno, con una cena a buffet al termine della quale, parte del ricavato sarà devoluto all'associazione Steps-ABA. Una realtà costituita da un gruppo di genitori, operatrici e psicologhe esperte in Analisi Comportamentale Applicata, specializzate in Intervento terapeutico-riabilitativo rivolto a bambini con Autismo, Disabilità evolutive e Disturbi dell'Apprendimento.

Una piccola ma determinata associazione che vuole coinvolgere più persone possibili per dare la possibilità alle famiglie di vivere un’estate divertente, serena e creativa.

"Il nostro obiettivo è quello di aiutare, attraverso la cena, questo gruppo di educatrici e genitori, a sentirsi parte di un mondo che li rispetta e li sostiene, e li aiuta con una presenza attiva e gentile perché possano sorridere insieme ai loro bimbi e insieme all’estate che li attende!", dice Magazzino Scipioni.

Nella serata del 12 Giugno ci ritroviamo per incontrare le mamme, le operatrici e le psicoterapeute impegnate nell'Associazione Steps-ABA. Per farci raccontare le loro storie, i percorsi e i successi, e nel frattempo si chiacchiera, si mangia, si gioca e si brinda...alla gioia che tutti i bambini meritano ogni giorno!

Il contributo per la serata è di € 25, vi accoglieremo nella nostra sala privata per una cena tra amici, con buffet a base di porchetta, polpetta, focaccia e sfizi dello chef, dolcetti fatti in casa e un calice di vino della nostra selezione.

Prenotazione allo 06.39745233 o info@magazzinoscipioni.it