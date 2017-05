"Campo di Stelle" di Paola Giacomini

L'autrice racconta i suoi viaggi da sola in giro per l'Europa a cavallo di Isotta Raminga, accampandosi all'aperto e dormendo sotto le stelle. Tra le sue avventure da sola con Isotta, il percorso fino a Santiago de Compostela partendo dalla Val di Susa e l'esplorazione di tutto l'arco alpino, dalla Slovenia verso ovest, alla ricerca dei lupi Partendo dalle sue bisacce da sella, logore dall'uso di anni, Paola racconta storie di viaggi e pellegrinaggi a cavallo attraverso un'Europa "affannata". "Il viaggio a cavallo - dice - è un modo per tenersi al riparo dalla civilizzazione, per vivere avventure al di là del tempo e dello spazio, ma anche per scoprire una visione del mondo filtrata dallo sguardo e dalle esigenze di un erbivoro che ha una sua sensibilità e un suo equilibrio, degni di rispetto". Paola Giacomini vive a Caprie in provincia di Torino. Laureata in Scienze e Tecnologie Agrarie, si è trasferita fuori città dove può "permettersi il lusso" di partire da casa a cavallo e di incontrare persone che le possano insegnare i segreti e le antiche consuetudini della vita all'aria aperta. ​Con la sua cavalla Isotta Raminga ha compiuto diversi viaggi tra cui il più importante per distanza e tempo è stato quello a Santiago de Compostela, partendo e tornando da casa, seguito dalla traversata delle Alpi dell'anno scorso, sulle tracce del ritorno del lupo e da altri otto lunghi tragitti tra i 500 e i 1000 chilometri tra Francia e Italia. Ora sta progettando il suo nuovo viaggio che la porterà verso est, sui sentieri dei cavalli mongoli. "Campo di Stelle" è il suo primo libro. Il sito di Paola Giacomini è www.sellarepartire.it/

Gallery