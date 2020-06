"MagicFire Festival", Campionato Nazionale di Fuochi d'Artificio a Magicland

Nelle notti del 27 e 28 giugno e del 4 e 5 luglio torna a MagicLand l’evento più atteso dell’anno, il MagicFire Festival:l’unico e originale Campionato Nazionale di Fuochi d’Artificio, organizzato con il patrocinio delle Associazioni di categoria ANISP E ASSPI, colorerà l’inizio dell’estate del Parco Divertimenti più grande del Centro-Sud Italia per due weekend consecutivi. Una gara tra creatività, stile e potenza di fuoco che vede in campo i migliori Maestri Pirotecnici italiani.

Le aziende partecipanti

Quattro le aziende in gara: La Rosa International Fireworks (Sicilia), Fonti Pirotecnica (Emilia-Romagna), Pirotecnica Santa Chiara(Marche) e L’Artificiosa (Campania) gareggeranno a colpi di vere e proprie opere d’arte dipinte nel cielo di MagicLand. Aziende che hanno raccolto premi e consensi in tutto il mondo porteranno a MagicLand spettacoli unici e innovativi con effetti sempre nuovi e suggestivi, in un crescendo di emozioni fino al Gran Finale. Una Giuria di Qualità, formata da esperti del settore e da una rappresentanza del Parco Divertimenti, giudicherà ogni esibizione fino a determinare il vincitore assoluto.

Quattro serate di show pirotecnici, connubio perfetto tra luce, colore eritmo, regaleranno al pubblico di MagicLand incanto e meraviglia, nell’emozione unica di ammirare,a distanza ravvicinata, l’esplosione di tonnellate di fuochi d’artificio, capaci di raggiungere altezze di oltre 200 mt.

La visibilità unica e perfetta dall’interno del ParcoDivertimenti e la sua enorme estensione garantirannoil divertimento in tutta sicurezza, assicurando il distanziamento fisico richiesto dalle normative anti-covid.

Il MagicFire Festival è solo uno degli eventi che renderanno speciale la nuova stagione di MagicLand, che inizierà venerdì 19 giugno: le misure a tutela della sicurezza degli ospiti negli oltre 600mila metri quadrati di attrazioni, punti di ristoro e aree verdi sono già pienamente operative e verranno continuamente condivise con gli ospiti dal personale del Parco Divertimenti, che assicurerà il pieno rispetto delle regole.