Stelle di Fuoco a Cinecittà World

Il Campionato Italiano Fuochi d'Artificio ritorna a Cinecittà World!

Con il normale biglietto di ingresso al Parco vivi le prime tre serate di fuoco in cui si sfidano le migliori aziende pirotecniche nazionali.

Due fantasmagorici spettacoli al giorno con introduzioni piromusicali, sparati da diverse postazioni all'interno del Parco. Ciascun concorrente apre con una famosa colonna sonora, per poi dare vita al grande spettacolo pirotecnico in gara, dipingendo con il fuoco scenografie maestose e mozzafiato per aggiudicarsi il Trofeo.

Alla sfida partecipano 6 concorrenti provenienti da 6 diversi Comuni d’Italia, che verranno giudicati da una giuria tecnica e una popolare composta da tutti gli ospiti del parco tramite l'invio di un sms o di un whatsapp al numero dedicato.

Inoltre sono previsti laboratori pratici: chi di noi non ha mai giocato coi fuochi? Con "Fireworks Experience" impari il corretto utilizzo di articoli pirotecnici e botti nella massima sicurezza. Gli ospiti del Parco sperimenteranno dal vivo la magia del fuoco.

Sarà allestito anche il Villaggio Street Food, dove gustare ricercati e scoppiettanti sapori della tradizione enogastronomica.

In occasione dei tre giorni di Festa dei SS. Pietro e Paolo, patroni della città di Roma, tutti con il naso all’insu’ all’interno di Cinecittà World!

Ma non dimenticare che questo è solo il primo dei due appuntamenti che coloreranno il cielo del Parco, Stelle di Fuoco ti aspetta anche dal 5 al 7 luglio!

Per info: https://www.cinecittaworld.it/Info/Eventi/148/Stelle-di-Fuoco