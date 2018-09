A Roma la finale italiana del Campionato Hoverboard

È Hoverboard mania al Centro Commerciale RomaEst, dove nel weekend 22-23 settembre si svolgerà la finale italiana del primo campionato sportivo interamente dedicato a questo particolare mezzo di trasporto.

L’evento, che consiste in una gara di abilità a tempo con ostacoli non pericolosi, sarà cronometrato dalla partenza all’arrivo e vedrà i partecipanti gareggiare su un circuito appositamente creato all’interno del Centro Commerciale RomaEst. Ai partecipanti, in arrivo da ogni parte di Italia dopo aver superato i gironi di qualificazione, saranno riservate due giornate di gara: sabato 22 per le prove libere, aperte anche agli spettatori che vorranno cimentarsi sul circuito e domenica 23 con la finale vera e propria.

Il campionato prevede come unica categoria la fascia di età dai 5 anni in poi con peso specifico tra i 23 ed i 90kg. A chi finirà il percorso nel minor tempo possibile andrà il titolo di “Trofeo Hoverboard Race – 1° Campione d’Italia”, mentre al 2° e 3° classificato verrà consegnata una medaglia ricordo della partecipazione all’evento.

L’Hoverboard è un dispositivo di trasporto personale che sfrutta la combinazione tra informatica, elettronica e meccanica al pari del Segway. È costruito su due ruote collegate a due piccole piattaforme snodate tra loro, il cui movimento viene azionato da un sensore di peso posto sulle piccole piattaforme e da un giroscopio.