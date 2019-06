Magic Fire, il Campionato nazionale di fuochi d'artificio a Rainbow MagicLand

Rainbow MagicLand si sta preparando ad accogliere l’evento più atteso dell’anno! Magic Fire Festival torna infatti a incantare il pubblico di tutte le età con un doppio appuntamento, ma non solo. Strabiliante anche l’offerta con due tariffe d’ingresso in più: 9,90 euro dalle ore 18:00 ed 4,90 euro dalle ore 21:00.

Nei due week end resta infatti possibile l’acquisto del regolare biglietto d’ingresso giornaliero su magicland.it e godere, oltre all’offerta completa del parco, anche dello spettacolo serale di Magic Fire festival.

Pronti? Lo spettacolo sta per accendersi! Col patrocinio delle Associazioni di categoria ANISP E ASSPI, Magic Fire Festival è l’unico Campionato Nazionale di fuochi d’artificio che accenderà di colori e di emozioni le notti del Nuovo Parco con 8 spettacoli indimenticabili. Preparatevi ad assistere a un confronto di arte, stile e potenza di fuoco che si scatenerà tra le migliori aziende pirotecniche del panorama nazionale, provenienti da 7 regioni diverse.

Nel cielo di Rainbow MagicLand va in scena l’emozione!

Anche quest’anno Rainbow Magicland ha radunato i migliori talenti del settore, per offrire ai suoi visitatori un’esperienza assolutamente unica! Nelle notti del 29 e 30 giugno, e del 6 e 7 luglio: la Pirotecnica San Pio (Puglia), Fireworks Lieto (Campania), Martarello Group (Veneto), Piromagia (Campania), Alessi Fuochi Artificiali (Marche), Raffaele Pyrotech (Lazio), La Vip Pirotecnica (Sicilia), Pirotecnica Soldi (Toscana) si sfideranno fino all’ultimo botto fra spettacolari effetti pirotecnici e una pioggia di stelle.

La madrina

Doppia sfida per una madrina unica! Madrina dell’evento Metis Di Meo, volto RAI e conduttrice delle passate edizioni, in onda su Rai2 da sabato 22 giugno, con il nuovo programma Il nostro capitale umano. A lei il compito di “dirigere” le sfide in programma per ogni serata. I grandi Maestri pirotecnici Nazionali protagonisti del Magic Fire Festival 2019, gareggeranno a colpi di vere e proprie opere d’arte dipinte nel cielo. Multi postazioni di lancio, partenze simultanee radiocomandate, grandi batterie di fuochi per dipingere nel cielo fantastiche coreografie di luci e colori. Alla Giuria di qualità, formata da esperti del settore e da una rappresentanza del Parco, il compito di valutare ogni esibizione fino a decretare il vincitore assoluto.

Un’esperienza avvolgente e immersiva firmata Rainbow Magicland. Per tutte e quattro le serate di show pirotecnici, sarà un’emozione unica ammirare a distanza ravvicinata, ma in tutta sicurezza, l’esplosione di tonnellate di fuochi d’artificio che raggiungeranno ampiezze di oltre 200 mt. Si tratta di uno spettacolo unico come il punto d’osservazione: l’interno del parco che - grande novità di questa edizione 2019!- dopo il tramonto si animerà ancora di più con un vasto cartellone di spettacoli e live show, arricchito di Street Animation, Parade e M&G grazie ai suoi “selvaggi personaggi” protagonisti di momenti imperdibili....e imprevedibili.

Magic Fire brilla sulla nuova Giungla di Tonga!

Da quest’anno Rainbow MagicLand ha ampliato l’offerta con nuove attrazioni come Tonga, l’esclusiva Area Giungla presidiata dal gigantesco Gorilla alto ben 5 metri: terrificante ma sempre pronto a concedere un selfie selvaggio! La foresta vergine riserva ai giovani e intraprendenti esploratori ogni genere di sorpresa come la divertentissima Motorgiungla, una vera scuola guida che insegna a stare al volante in tutta sicurezza. Dopo un breve addestramento, i giovani piloti alla guida di piccoli fuoristrada elettrici, si cimenteranno su un vero circuito stradale per ottenere l’ambito patentino. Chi ama l’avventura e le arrampicate non può perdersi il “Jungle Camp”, il più grande e alto playground in Italia: scivoli, arrampicate e reti daranno filo da torcere alle abilità atletiche dei piccoli dall’animo avventuroso.

Benvenuti in una Giungla di emozioni! Impossibile ma vero: “Tonga” offre molto, molto di più! Fra un’attrazione e l’altra, la foresta si anima di personaggi misteriosi, provenienti da ogni angolo della giungla. Sarà facile imbattersi in personaggi inaspettati come intrepidi esploratori, allegri suonatori di bongos, curiosi scienziati, bellissime indigene, dispettosi scimpanzé… tutti sempre pronti a rendere indimenticabile ogni visita al Nuovo Parco!

Da un fuoco all’altro: la magia di Nui Lua!

La spettacolarità del fuoco è di casa a Rainbow MagicLand: sarete infatti fra i primi visitatori a provare il brivido di un viaggio nel cuore del grande vulcano Nui Lua, l’incredibile flume ride per tutta la famiglia appena inaugurato! A bordo di instabili imbarcazioni ricavate da tronchi e tra mille peripezie, i visitatori vivranno un’avventura senza fine attorno a un imponente vulcano alto 18 metri, che domina un grande lago dalle acque agitate da indomiti spiriti “maligni”!

Non stop show!

Dedicati a grandi e piccoli, gli spettacoli sono sempre pronti a trasportarvi in mondi lontani. Al Gran Teatro è in scena Aladin, la magia del musical, pronto ad avvolgere con le atmosfere dell’oriente, mentre il Piccolo Teatro, ospita Camelot "il potere dei quattro elementi", ambientato alla corte di Re Artù. Insomma, a Rainbow MagicLand ce n’è davvero per tutti: da non perdere assolutamente il nuovo “Haunted Hotel”, l’attrazione dark fra le più amate dai veri temerari, ambientata in un terrificante hotel abitato da zombie minacciosi che, con i suoi interni tenebrosi ed agghiaccianti, metterà a dura prova il coraggio degli impavidi ospiti.

OFFERTA:

Ingresso dalle ore 18:00: € 9,90

Ingresso dalle ore 21:00: € 4,90

Il Biglietto comprende l'accesso a Magic Fire Festival e a tutte le attrazioni di Rainbow MagicLand (il Parco resterà aperto fino a mezzanotte).

Per tutte le informazioni e il calendario consultare il sito www.magicland.it