"Stelle di fuoco", il Campionato di fuochi d'artificio a Cinecittà World

Dopo lo straordinario successo della prima edizione, Stelle di fuoco, il Campionato italiano di Fuochi d’Artificio che l’anno scorso ha strabiliato la capitale, torna protagonista a Cinecittà World e raddoppia le emozioni con due weekend imperdibili che danno il via all’estate romana. Dal 28 al 30 giugno e dal 5 al 7 luglio, le migliori aziende pirotecniche italiane si incontreranno nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per sfidarsi nei cieli di Roma, regalando performance uniche a livello nazionale.

Ogni sera dal venerdì alla domenica, a partire dalle ore 18, atmosfere colorate e travolgenti, eventi piromusicali ed esibizioni pirotecniche ad alto impatto emozionale da ammirare gustando cibo da strada di qualità proveniente dall’Italia e dal mondo. La grande novità 2019 di Stelle di fuoco è infatti il Villaggio Street Food con ricercate eccellenze enogastronomiche da assaporare passeggiando tra le attrazioni e i grandi set cinematografici del parco, oppure seduti ai tavoli all’aperto per godersi comodamente gli spettacoli pirotecnici in programma.

Il programma

Sei i concorrenti della sezione “fabbricanti” in lizza per il titolo di campione italiano che ogni sera alle ore 22,45 circa si sfideranno a colpi di fuochi di artificio con artifizi di grande potenza e calibro gigante dagli effetti capaci di raggiungere i 350 metri di altezza: F.lli Romano di Angri SA (venerdì 28 giugno), Colonnelli Fireworks di Nepi VT (sabato 29 giugno), Tecnoshow De Candia & Palmieri di Molfetta BA (domenica 30 giugno), Pepe Luca & Figli di Sala SA (venerdì 5 luglio), Pirotecnica Cavour di Ottaviano NA (sabato 6 luglio) e il campione in carica Fireworks Eventi Matteo di Sant’Antimo NA (domenica 7 luglio).

Non finisce qui! Nei programmi serali sono previste, infatti, coreografie pirotecniche suggestive, a cura dei fuochini di sei punti vendita, per la sezione di gara a loro dedicata, alle ore 22.30 circa, con artifizi di piccolo calibro - 5cm contro i 40 dei fabbricanti -, ma eseguiti in maniera massiva e a distanza così ravvicinata dal pubblico sempre in totale sicurezza. I sei punti vendita in gara sono: “Piroparty”del fuochino Emanuele Marcelli da Ciampino (venerdì 28 giugno), “Pirotecnica Sant’Antonio” del fuochino Erik Granzon da Vo’ (sabato 29 giugno), “Pirotecnica Bordini” del fuochino Roberto Bordini da Formello (domenica 30 giugno), “Franzé Pirotecnica" del fuochino Patrizio Franzé da Roma (venerdì 05 Luglio), “Art Fireworks” del fuochino Filippo Allevi da Roma (sabato 06 luglio) e “Pirotecnica Agretto” del fuochino Alberto Agretto da Lido dei Pini (domenica 07 luglio). I piromusicali d’introduzione alle gare sono curati dalla ditta Allevi di Pescara.

Villaggio Street Food

La ricca offerta gastronomica del Villaggio Street Food proviene dalle tradizioni tipiche di tante regioni italiane e paesi del mondo, anche contaminate da nuovi modi di interpretare il cibo di strada. Dall'Italia pesce fritto al cono romagnolo, un classico di ogni strada e di ogni tempo come la pizza con la mortazza romana, salsiccia aquilana e arrosticini abruzzesi con patatina a spirale, hamburger con mozzarella di bufala campana, strazzata lucana, inoltre gnocchi gourmet e torta al testo farcita dall'Umbria, panzerotti, bombette e braceria martinese dalla Puglia e un ampio assortimento di food biologico a Km 0 con le cuoche cuocarine. Dal mondo Angus argentino alla brace, paella valenciana, churros venezuelani, chili con carne, tacos, burritos, fajitas, papas, jalapeno e altre specialità messicane, burger di Angus irlandese, mini pancacke olandesi e per annaffiare il tutto Jacob birra artigianale bavarese.

Dall'Italia

ABRUZZO: salsiccia aquilana e arrosticini con patata a spirale

ROMAGNA: pesce fritto al cono

PUGLIA: bombette di Alberobello, panzerotti e braceria martinese

LAZIO: pizza bianca con la mortazza romana

BASILICATA: strazzata lucana

CAMPANIA: hamburger con mozzarella di bufala

UMBRIA: gnocchi gourmet e torta al testo umbra

Dal Mondo

ARGENTINA: Angus argentino

OLANDA: mini pancacke olandese

IRLANDA: burger di Angus irlandese

MESSICO: chili con carne, tacos, burritos, fajitas, papas, jalapeno e altre specialità messicane

VENEZUELA: churros

SPAGNA: paella valenciana

GERMANIA: Jacob birra artigianale bavarese

Ingresso dalle ore 18 a 12 euro, gratis per bambini inferiori al metro

Info al 347-6271929 o sulla pagina ufficiale Facebook@stelledifuoco