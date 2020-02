Presentazione in Campidoglio del libro “Roma antica"

La Roma di ieri attraverso i suoi tempi, i suoi monumenti, le sue strade, la sua storia; la Roma degli ultimi anni, dello stallo e dell’immobilismo che l’ha portata ad essere da meravigliosa città amata e visitata da milioni di turisti a simbolo di incuria e degrado, la Roma del presente e del futuro che aspetta solo di essere riscoperta per ripartire.

Se ne parla il, 19 febbraio, alle ore 18 in Campidoglio con la consigliera comunale Svetlana Celli, il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut e il consigliere regionale Gianluca Quadrana, in occasione della presentazione del libro di Luisa Maesano “Roma antica. Vademecum di storia per il viaggiatore”, edito da Ponte Sisto, la piccola casa editrice romana specializzata in pubblicazioni sulla Capitale.

Si tratta di una sintesi completa della storia di Roma, dalla fondazione alla fine dell’Impero d’Occidente, ma anche una particolare guida turistica che non segue il comune criterio topografico, bensì un nuovo criterio storico: i monumenti della città e le statue ritratto dei personaggi storici sono segnalati con il simbolo alla datazione corrispondente, in modo da collegare edifici, luoghi e strade della città alle vicende storiche che li hanno prodotti e scoprire i volti degli uomini che li hanno vissuti ed animati.

Un testo dedicato ai turisti, agli studenti che avranno l’occasione di conoscere la storia di Roma attraverso i suoi monumenti, ma anche e soprattutto ai romani che spesso ignorano le bellezze della loro città. La scrittura agile, ironica e “leggera” dell’autrice, che nulla toglie al rigore storico, fa sì che il saggio si legga con la facilità di un romanzo, rendendolo accessibile a tutti.