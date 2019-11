Alla scuola di Flamenco di Centocelle approda la campagna #Alèaletornaballare

La campagna #alèaletornaballare approda a La Roca Flamenco, la scuola di flamenco di Centocelle. L'appuntamento è per sabato 16 novembre ore 18 in via di Tor De' Schiavi 126, presso la sede dell'Asd La Roca Flamenco per un incontro dal titolo 'Stile di vita attivo nella prevenzione e nella gestione del canco'.

All'incontro parteciperanno Sabita Bietolini, Biologa nutrizionista esperta in nutrizione preventiva ed oncologica; Alessandra Capone, 47 anni, in lotta dal 2010 contro un cancro al seno (qui la sua storia); Giulia Diamanti, Donne in movimento; Elisabetta Strano, Una storia da raccontare.

A seguire aperitivo a offerta libera, rigorosamente sano, vegan e bio.

Info e prenotazione obblogatoria a larocaflamenco@gmail.com - 3491231370