A piedi lungo il Cammino di San Benedetto: 12^ Tappa Trevi– Guarcino

Questa escursione fa parte del Progetto Ponti di Vista: uno sguardo sensoriale sui Cammini d'Italia. Disabili visivi, non vedenti o ipovedenti benvenuti: saranno guidati da Accompagnatori Volontari senza nessun costo aggiuntivo.



Il percorso è immerso in una meravigliosa natura tra boschi, pascoli, ruscelli e cascatelle. Si Cammina tra i Monti Simbruini ed Ernici, partendo da Trevi attraverso ponte San Teodoro fino ad incontrare S.Maria della Portella, questi luoghi sono ricchi di storia, troveremo tracce di epoca romana come l’Arco di Trevi (antica dogana); proseguiremo fino ad arrivare al fontanile dei Cardi che stupisce la sua lunghezza; tra piccole salite e discese nel bosco incontreremo il Santuario Madonna delle Grazie, da qui attraverseremo Guarcino ed assaggeremo i famosi amaretti, da non perdere !



Caratteristiche tecniche: Dislivello 600 mt, L=km 17, Difficoltà: E +



1°appuntamento: h 7:30 a Conca d'Oro, davanti al Bar Conca D’oro 32 (di fronte all’edicola sulla piazza Metro B1 Conca d’Oro – dalla metro seguire uscita Viale Tirreno )

2°appuntamento: h 9:30 BAR GEMMA A TREVI,



Costi quota gita : € 10

Escursioni con auto proprie. Trasporto a carico del partecipante, da condividere eventualmente con altri costituendo un equipaggio auto



Iscrizioni on line http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=2852

oppure via mail info@pontierideldialogo.org



NOTA: La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con la tessera FederTrek, 15 euro, comprensiva di assicurazione e valida per 365 giorni da giorno di emissione. E’ possibile iscriversi il giorno stesso dell’escursione



Cosa devo portare : la voglia di stare insieme e… scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco (a carico del partecipante), 1 l d’acqua, mantellina per la pioggia, cappello, protezione solare ed antinsetto!