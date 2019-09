Camminando lungo il Cammino di San Benedetto: 11^ Tappa Subiaco - Trevi

Questa escursione fa parte del Progetto Ponti di Vista: uno sguardo sensoriale sui Cammini d'Italia. Disabili visivi, vedenti o ipovedenti sono benvenuti: saranno guidati da Accompagnatori Volontari senza nessun costo aggiuntivo



Una splendida camminata lungo il Cammino di San Benedetto immersi fra natura, arte, storia e cultura. I luoghi sono stati tra le più significativi per la vita di S.Benedetto e di S.Scolastica .Il percorso non presenta particolari difficoltà ma è piuttosto lungo, 22 km, per questo » impegnativo».

Il cammino ci porta dal Sacro Speco di Subiaco, a Trevi nel Lazio, seguendo il corso dell'Aniene che ci farà ammirare, attraverso vari affacci, il laghetto di San Benedetto e la cascata.

Prima di partire faremo una breve visita al Monastero di san Benedetto, per poi dirigerci verso il Monastero di Santa Scolastica .Proseguendo incontreremo il laghetto di San Benedetto, dove faremo una breve sosta, per poi dirigerci verso Trevi;poi il ponte sull'Aniene, e piccola deviazione per visitare la cascata di Trevi.

POSSIBILITA DI PROSEGUIRE L'INDOMANI PER LA TAPPA TREVI – GUARCINO, OSSIA DOMENICA 29

SI PUO' PERNOTTARE IN CAMERA DOPPIA IN APPARTAMENTO

15 € + 15 € CENA (MENU PELLEGRINO IN TRATTORIA TIPICA ), DA SEGNALARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE .



Caratteristiche tecniche: Dislivello: 600 mt, L=km 22 - Difficoltà: E ; Rientro previsto in serata



Escursione con auto proprie, è disponibile un limitatissimo numero di posti auto

1°appuntamento: H 7:30 davanti Bar Conca D’oro 32 (di fronte all’edicola uscita Metro B1 Conca d’Oro)

2°appuntamento: H 9:00 a Subiaco parcheggio del Sacro Speco (Monastero di San Benedetto).

In entrambi i casi si richiede la massima puntualità !



Costi quota gita : € 10 ,

Trasporto completamento a carico dei partecipanti, da dividere eventualmente con altri costituendo un equipaggio auto.



Iscrizioni on line http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=2845

oppure via mail info@pontierideldialogo.org



NOTA: La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con la tessera FederTrek, 15 euro, comprensiva di assicurazione e valida per 365 giorni da giorno di emissione. E’ possibile iscriversi il giorno stesso dell’escursione



Cosa devo portare : la voglia di stare insieme e… scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco (a carico del partecipante), 1 l d’acqua, mantellina per la pioggia, cappello, protezione solare ed antinsetto !



Per Informazioni : LUIGI CUCCI CELL 338 5084493 - ROBERTO DE CAROLIS – LUISA MOSTILE 339 3730298



Tutte le attività potranno essere annullate/variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza penalità alcuna. Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi sono riconosciute le spese vive dell’escursione