Domenica 13 ottobre, h 10.30



Il Cammino di Ronda delle Mura Aureliane e i Segreti di Porta Latina: un angolo di pace fra storia, natura e meditazione

Visita guidata con apertura "esclusiva" del tempietto del Borromini dedicato a San Giovanni in Oleo, degli affreschi medievali dedicati al Santo, del Cammino di Ronda delle Mura Aureliane che percorreremo da Porta San Sebastiano a Porta Latina.

La visita sarà condotta da: Cristiana Berto, storica dell'arte esperta di iconografia medievale e di urbanistica antica.

Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, Via di Porta Latina 17 (davanti all’ingresso di San Giovanni a Porta Latina).

Durata: circa 2 ore.



Come arrivare:

​in metropolitana: Metro A San Giovanni​, e poi percorrendo a piedi via Magnagrecia per circa 10 minuti.

​in autobus: 628 (da Metro B Circo Massimo), 671 (da metro B Laurentina, oppure metro A ​Re di Roma), 714 (da stazione Termini, oppure da Metro B Laurentina), 665 (da Metro A San Giovanni e anche da Metro A Furio Camillo) e 360 (da Stazione Termini, o da Metro A piazza Vittorio).

in automobile:​ seguendo il perimetro delle mura Aureliane ​sia da porta San Giovanni che dalla Cristoforo Colombo, seguendo via Cilicia.



Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10 nuovi iscritti; €9 soci

Ragazzi (14-17 anni) €6 nuovi iscritti; €5 soci

Bambini (6-13 anni) €3 nuovi iscritti; €2 soci

Bambini (0-5 anni) gratis

+ eventuale auricolare.

*Nel caso in cui i gruppi superassero i 15 iscritti, sarà nostra cura prenotare per voi l'utilizzo di un auricolare per rendere l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante. Il costo dell'auricolare è di euro 2.



Sconti: 2 euro di sconto a chi prenota e partecipa a 2 visite organizzate dalla nostra Associazione durante la stessa settimana (la settimana va da lunedì a domenica). Se interessati, potrete trovare le informazioni relative alle altre visite sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a rome4ucristianaberto@gmail.com op romaelazioxte@gmail.com o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3315632913 o 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Descrizione:

Un angolo di paradiso, a due passi dal centro di Roma, racchiude in sé la memoria del sepolcro degli Scipioni, l’eleganza del Colombario di Pomponio Hylas, le imponenti vestigia delle Mura Aureliane con le sue torri d’avvistamento e il cammino di ronda, su cui passeggeremo. La suggestione del Medioevo della basilica di San Giovanni a Porta Latina, a cui un sapiente restauro ha restituito la sua veste originale del V secolo e riportato alla luce un ciclo di affreschi, giudicati di eccezionale importanza per lo studio dell'arte medioevale in Roma. Il Tempietto di San Giovanni in Oleo, capolavoro del genio barocco del Borromini, narra la storia dell’evangelista autore dell’Apocalisse, che qui subì il martirio con l'immersione in una caldaia di olio bollente, da cui uscì miracolosamente illeso.

Parleremo infine di uno strano caso che ha precorso i tempi, e che ci riporterà all’attualità dei giorni nostri.



