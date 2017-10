Andar per borghi e per antiche chiese: in cammino per riscoprire la Sabina

Nell’Anno dei Borghi e in occasione della Giornata del Camminare, i Comuni di Poggio Moiano, Poggio San Lorenzo, Scandriglia e Montelibretti, promuovono un’iniziativa di due giorni – il 7 e l’8 ottobre - per scoprire il Cammino di Francesco, un itinerario inaugurato nel 2003 che ricalca il percorso compiuto dal Santo da Assisi a Roma per chiedere l’ordine al Papa.

Il Cammino di Francesco: un viaggio emozionante

Sarà un viaggio emozionante nel cuore e nell’anima della Sabina in compagnia di alcune delle figure di spicco del mondo dei cammini in Italia: Luigi Nacci, Luca Gianotti, Riccardo Carnovalino, Anna Rastello.

Andar per Borghi e per Antiche Chiese

L’iniziativa rientra nel quadro del progetto finanziato dalla Regione Lazio “Andar per Borghi e per Antiche Chiese”, per la valorizzazione del patrimonio rappresentato dai Borghi della Sabina come luoghi storici di fede, cultura, arte e tradizione enogastronomica, e della Via dell’Olio, un itinerario dedicato alla promozione di una delle eccellenze territoriali del posto.

Il Cammino di Francesco

Il Cammino di Francesco rappresenta una risorsa strategica per lo sviluppo turistico del Lazio ed è per questo che i quattro comuni si sono alleati per promuoverlo nel tratto che unisce Poggio San Lorenzo, Poggio Moiano, Scandriglia e Montelibretti. I visitatori potranno scoprire lungo il cammino le meravigliose chiese medievali di questi antichi Borghi, luoghi di fede immersi un paesaggio storico e naturalistico che racchiude tesori di alto valore culturale.



Andar per Borghi e per Antiche Chiese: il programma

7 Ottobre 2017

VIANDANZA. IL CAMMINO COME VIAGGIO DI FORMAZIONE

Il Cammino di Francesco da Poggio Moiano a Poggio San Lorenzo



Ore 9.00 - Cerimonia di apertura e saluti istituzionali a Poggio Moiano presso la Chiesa di San Martino. Colazione offerta ai camminatori con degustazione di prodotti tipici.

Ore 9,30,00 - 14.00 –Sul Cammino di Francesco con l’autore. Un viaggio emozionante con Luigi Nacci, scrittore, poeta, guida della Compagnia dei Cammini e ideatore del Festival della Viandanza. Verranno letti dei passi del suo libro: "Viandanza. Il cammino come educazione sentimentale".

Ore 14.00 - Arrivo a Poggio San Lorenzo.

Pranzo offerto presso l’Azienda Agricola Capofarfa all’Antico Frantoio.

15,30: Visita guidata.



8 Ottobre 2017

UN CAMMINO DI PACE

PER LA GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE

Il Cammino di Francesco da Scandriglia a Montelibretti

Ore 9,00: Cerimonia di apertura e saluti istituzionali a Scandriglia, a Piazza Umberto I con la partecipazione della Banda Musicale.

Distribuzione dei prodotti tipici per la colazione dei camminatori.

Ore 9.30 - 14.00 Il Cammino di Francesco con Riccardo Carnovalini, Presidente CamminAmare e Sentiero Italia, e con Anna Rastello, ideatrice del Cammino di Marcella.

Ore 14.00 - 15.30 Cerimonia di arrivo a Montelibretti.

Ore 14,00: Pranzo offerto ai camminatori con prodotti tipici del luogo.

Ore 16,30: L'arte del camminare, il cammino come veicolo di pace. Lectio Magistralis di Luca Gianotti, coordinatore della Compagnia dei Cammini. Presso la Ex Scuola elementare Armado Diaz, sala Polifunzionale, a Piazza della Repubblica.