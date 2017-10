Camminata tra gli olivi: percorsi alla scoperta della cultura dell’olio

Migliaia di persone alla scoperta della cultura dell’olio domenica 29 ottobre in tutta Italia, e anche nel Lazio, grazie alla Camminata tra gli olivi, la prima giornata nazionale promossa dall’asso-ciazione Città dell’olio per valorizzare territorio e produzioni.

Camminata tra gli olivi: percorsi alla scoperta dell'olio

La cultura millenaria, il paesaggio e i profumi mediterranei legati alla coltivazione dell’olivo e alla produzione dell’olio sono protagonisti assoluti dell’evento, che vede coinvolti tre Comuni, Mompeo nella provincia di Rieti, Canino nella provincia di Viterbo e Boville Ernica in quella di Frosinone con altrettanti itinerari alla scoperta del patrimonio olivicolo.

L’appuntamento, che ha avuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e i Patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente, si svolge in tutta Italia contemporaneamente, in 120 città e in 18 regioni. Attorno alla passeggiata (dai 2 ai 5 chilometri) dedicata a famiglie e appassionati ruota un’esperienza inedita, che guiderà i partecipanti attraverso paesaggi legati alla storia e alla cultura dell’oro verde.

Ogni Comune ha selezionato un percorso tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale, che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione.

“La valorizzazione della produzione olivicola di qualità è la nostra missione, riconosciuta anche dall’adesione del Parlamento europeo - sottolinea il presidente dell'Associazione nazionale Città dell'Olio Enrico Lupi - Lo sviluppo di un turismo sostenibile è una delle carte vincenti per il futuro dei tanti territori ambasciatori di questa millenaria cultura”.

Camminata tra gli olivi: gli itinerari nel Lazio

Un’escursione nel cuore dell’uliveto secolare del Monte all’interno delle Gole del Farfa. È quello che ci aspetta a Mompeo, con le piante monumentali di varietà autoctone e la visita guidata al sito archeologico di una villa romana del II secolo a.C. con ambienti per la lavorazione dell’olio.

E il gran finale alla Festa dell’olio A Canino il percorso si snoda lungo quasi 3 chilometri di antiche strade di origine romana, Strada S. Valeriano e Strada S. Lucia, che si inerpicano sulle colline tufacee prospicienti il centro storico di Canino, in un tracciato ricco di storia e di emergenze archeologiche. Visita alla cascata sul torrente Timone, all’ex Ferriera e all’oliveto secolare dove si coltiva la varietà autoctona Canino.

Boville Ernica propone un itinerario alla scoperta del territorio fra la valle del Sacco e quella del Liri. Dal colle dove sorge il centro storico si osserva infatti un vasto panorama e il borgo d’arte conserva il prezioso complesso architettonico di palazzo Filonardi.