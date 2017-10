Camminata sui Colli Esquilino e Colle Oppio

Partendo da Piazza dell'Esquilino l passeggiata vi porterà a Colle Oppio. La camminata nel rione Esquilino è un percorso tra passato e città attuale: è il quartiere che più di altri, dopo l’unità d’Italia nel 1870, ha vissuto un’enorme distruzione di ville e giardini ed una trasformazione edilizia ed urbanistica, mantenendo grande memorie del passato.

L’itinerario della camminata:

Ore 10.30 Partenza da Piazza dell’Esquilino ( Obelisco)

Via di Santa Prassede

Via di San Martino ai Monti

Piazza San Martino ai Monti

Via Equizia

Viale del Monte Oppio

Ore 13.00 Sosta Parco del Colle Oppio – colazione al sacco –

Via Mecenate

Largo Leopardi

Giardino di Piazza Vittorio

Via Foscolo

Piazza Dante

Via Ariosto

Via Tasso

Piazza di San Giovanni in Laterano

Piazza di Porta San Giovanni

Ore 16.30 Arrivo a Piazzale Appio”