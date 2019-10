Camminare nella storia di Roma al Casale Anio Novus

Domenica 13 ottobre il Casale Anio Novus ti aspetta per offrirti un’esperienza unica: CAMMINARE NELLA STORIA DI ROMA.



Domenica 13 ottobre, a partire dalle ore 11:00, presso il Casale Anio Novus, sarà possibile assistere ad un’imperdibile RIEVOCAZIONE dell’ANTICA ROMA nel sito archeologico dell’Anio Novus. Potrai rivivere e fotografare gli usi e costumi dei nostri avi ed ammirare, in una location storica d’epoca imperiale, la bellezza delle vesti dei legionari, gladiatori, senatori, patrizi, vestali e danzatrici. Ma non finisce qui: la tua esperienza sarà resa unica ed indimenticabile grazie al pranzo con una meravigliosa PIZZA GOURMET.



COSTI:

La partecipazione all’evento è vincolato alla consumazione del pranzo di PIZZA GOURMET presso il Ristorante Anio Novus. Inoltre, chi pranzerà da noi e vorrà rilassarsi in riva al Biolago, potrà farlo senza ulteriori costi aggiuntivi.



SOLO SU PRENOTAZIONE



Per info e prenotazione:

(+39) 331 89 09 818



DOVE SI TROVA?

Il Casale Anio Novus si trova a Tivoli, nell'area archeologica dell'acquedotto Anio Novus situato lungo la Via Empolitana al KM 3,630, nelle vicinanze dell'uscita Castel Madama dell'A24.