Calypso Chaos dal vivo per la presentazione del nuovo singolo Maschi 2.0

Maschi 2.0 è titolo dell'ultimo singolo dalla female band romana Calypso Chaos, pubblicato lo scorso 4 maggio per Bravo Bis con distribuzione Believe. Marmo, cocktail bar nel cuore di San Lorenzo a Roma, vera e propria fucina di giovani talenti musicali, ospiterà l'esclusivo party delle Calypso Chaos, female band che in questi giorni sta di nuovo facendo parlare di sé a seguito dell'uscita del singolo Maschi 2.0, brano in stile pop-rock, cantato in italiano, accompagnato da un videoclip dai contenuti decisamente forti. Ad aprire il Party sarà la proiezione del nuovo discusso video delle Calypso Chaos, Maschi 2.0, alla presenza degli attori Letizia Letza e Antonio Palmese, quest'ultimo tra i protagonisti del programma di Rai 1 Ballando con le stelle, la regista Luna Gualano, la troupe e numerosi ospiti del mondo dello spettacolo. Il videoclip racconta il personaggio del nuovo "stallone italiano" che, annoiato dalla vita quotidiana, trascorre il proprio tempo tra vizi e avventure passeggere. Ecco che tra le note pop rock di Maschi 2.0, si ribalta la classica circostanza di cui sono oggetto quotidianamente molte donne. A seguire lo show-case delle Calypso Chaos, le quali, oltre il singolo, presenteranno dal vivo e in anteprima nazionale, alcuni dei brani che andranno a comporre il loro prossimo disco "Dada Pop". A seguire DJ set a cura di Vanessa Laino (Natura Viva Music). Sul palco Laura Avallone (voce e chitarra), Annalisa Baldi (chitarre), Martina Bertini (basso) e Tamara Scacciati (percussioni). Mercoledì 17 maggio Ore 22 Marmo Piazzale del Verano, 71 - Roma Ingresso Libero Info 0645595904