A conclusione dei numerosi omaggi che tutto il mondo ha dedicato a Maria Callas a quarant’anni dalla sua scomparsa (Parigi – 16 settembre 1977), non poteva mancare nella capitale un evento in ricordo della grande artista.

“Callas e Roma – Una Voce in Mostra” a cura di musicaPERformare con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo accende i riflettori su uno tra i più controversi rapporti del soprano assoluto: quello con la città di Roma.

Callas e Roma – Una Voce in Mostra

Fil rouge della mostra, sapientemente allestita da BC Progetti, la Voce della Divina che attraverso una selezione di registrazioni storiche, alcune delle quali recentemente venute alla luce, accompagnerà i visitatori in un viaggio musicale unico attraverso la vita professionale e personale della Callas, ripercorrendo il decennio 1948-1958 che la lega alla città di Roma.

Il progetto nasce dall’incontro tra musicaPERformare e Giovanna Lomazzi, amica intima, assistente personale e memoria storica della Callas: un progetto unico nel suo genere che, attraverso l’ascolto diretto della sua voce, ridà vita alla figura dell’artista, mostrandola dai suoi esordi a Roma nell’immediato dopoguerra, passando per la stagione della Dolce Vita e della Hollywood sul Tevere, fino allo scandalo della Norma al Teatro dell’Opera nel gennaio del 1958, che comportò il suo brusco allontanamento dal teatro della Capitale.

Maria Callas raccota se stessa

L’originalità del progetto risiede nell’uso delle registrazioni sonore, di per sé bene immateriale, come oggetto espositivo, a corredo delle quali bozzetti, costumi di scena, immagini di archivio e testimonianze visive e sonore costituiranno il corollario di una esperienza d’ascolto intima e personale. Sarà la stessa Callas quindi a raccontare se stessa, i suoi successi e le sue fragilità, in un percorso emozionale senza precedenti. Un’esperienza speciale che consentirà al visitatore di rivivere in prima persona attraverso la Voce della grande artista i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita privata così intimamente legate. Un grande evento culturale della Capitale in scena dal 12 dicembre 2017 al 21 gennaio 2018.

Spazio Eventi Tirso

La mostra si terrà presso lo Spazio Eventi Tirso - noto al pubblico per il successo delle mostre The art of the brick e Body Worlds - nel cuore della città a due passi da Villa Borghese. Sarà aperta ai visitatori dalle 10:00 alle 19:00 tutti i giorni e il venerdì e il sabato fino alle 20:00.