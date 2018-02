Calcutta in concerto: il live allo stadio

Calcutta in concerto a due passi da Roma. Il talento, vero re dell'indie italiano, sarà in concerto nella sua Latina il 21 luglio 2018. Un live pensato in grande Calcutta, al secolo Edoardo D'Erme, suonerà allo Stadio Francioni.

Calcutta in concerto

A due anni di distanza dall’uscita dell’album che ha lasciato un segno profondo nella musica italiana e nelle sue evoluzioni, il 15 dicembre 2017 ha visto la luce “Orgasmo”, canzone che anticipa la pubblicazione di un nuovo album previsto per la primavera del 2018, e che è accompagnata da un video di Francesco Lettieri, già regista per altre canzoni di Calcutta, come Cosa Mi Manchi a Fare, Oroscopo e Del Verde.

Questa estate saranno solo due i concerti che vedranno Calcutta protagonista, due appuntamenti live, eventi praticamente unici, che avranno come cornice due location diametralmente opposte, ma ugualmente e diversamente evocative. Solo Latina e Verona infatti le tappe scelte da Edoardo D'Erme.