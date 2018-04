Calciatori e mascotte: c'è l'As Roma Day

A Romaest è tutto pronto per l’A.S. Roma Day. L'appuntamento è per il 29 aprile con una giornata ricca di attività ed eventi tutti rigorosamente in tinte giallorosse.

Nell'occasione si potrà salire sul pullman ufficiale dell’A.S. Roma, incontrare i ragazzi della Primavera e scattare una foto ricordo con la mascotte Romolo. Per gli appassionati di biliardino un imperdibile torneo.

Programma e orari As Roma Day

Torneo di biliardino 10.30 – 13.30 / 14.30 – 19.30

La tua foto con la mascotte Romolo 10.30 – 13.30 / 14.30 – 19.30

Sali sul pulmann uffciale dei tuoi campioni 10.30 – 13.30 / 14.30 – 19.30

Incontra i ragazzi dell’A.S. Roma Primavera 15.30 – 19.30

L’appuntamento è a Romaest, 2° Piano, Ingresso Pedonale.