Caffè Trilussa

CAFFE' TRILUSSA

con Pierfrancesco Ambrogio - voce e clarinetto

Salvatore Zambataro - fisarmonica

Terzo appuntamento della rassegna di musica e poesia QUELLO CHE TI DICO E' SOLO QUESTO curata da Massimiliano Graziuso



Spettacolo musicale con testi del poeta romanesco e musiche di autori vari per clarinetto e fisarmonica.

Pierfrancesco Ambrogio alla voce e clarinetto e Salvatore Zambataro alla fisarmonica danno vita a questo spettacolo elegante, divertente e trasognante che mette in scena alcune delle più celebri composizioni del poeta romanesco.

La serata si apre con “Caffè concerto”; tra le poesie del Trilussa quella che meglio introduce lo spettatore nell’atmosfera da Varietà dei tempi andati e si prosegue con alcune delle sue celeberrime favole.



I tanti personaggi animaleschi in esse evocati rappresentano una giostra umana di tipi e caratteri molto divertenti. Uno specchio che riflette ancora oggi i nostri vizi e le nostre poche virtù. Uno sguardo disincantato e sornione che descrive nei minimi dettagli gli ammiccamenti di un'umanità che poltrisce nelle sue abitudini morali.



A sottolineare le sfumature delle sagaci e raffinate allegorie, la recitazione giocata su colori e toni differenti evoca le caratterizzazioni del bestiario trilussiano rimandando alla platea immagini vivide e suggestive.





Piccolo Re di Roma: Via Trebula n. 3 - Roma

Domenica 25 Marzo 2018 ore 18.00

Necessaria la prenotazione: piccolorediroma@gmail.com

Ingresso riservato ai Soci (8 euro + 2 di tessera)

Ingresso in sala dalle 17.30 alle 18.00.