Caffarella: tour archeologico e visita guidata serale

Caffarella: il parco archeologico

Costo: 7 euro tutto incluso

Domenica 14 Luglio 2019 - ore 18.30

Una piacevole passeggiata immersi nella natura visitando la Valle della Caffarella e i tesori racchiusi al suo interno. L’Almone, affluente del Tevere e fiume sacro per i Romani, scorre lungo la valle che, incastonata tra le vie Appia e Latina, costituisce una sorta di “corridoio verde” tra campagna e città. Passeggiando in un ambiente in cui prati ed ampie distese si alternano a rilievi collinari, ricco di vegetazione e sorgenti d’acqua, si potrà non solo godere di un paesaggio naturale di straordinaria bellezza ma essere protagonisti di un vero e proprio “tuffo” nel passato!



La storia della presenza dell’uomo nella valle infatti comincia in età antica e prosegue nei secoli fino ai giorni nostri: nel nostro itinerario ci concentreremo in particolare sulle numerose testimonianze archeologiche di epoca romana ammirando i resti del cenotafio di Annia Regilla e del tempio di Cerere e Faustina (oggi chiesa di Sant’Urbano), realizzati in età antonina dal celebre retore Erode Attico all’interno dei terreni che qui possedeva; del ninfeo erroneamente interpretato come il luogo dove Egeria incontrava in gran segreto Numa Pompilio, secondo re di Roma; del sepolcro denominato “colombario Costantiniano” e di antiche cisterne.



Tra le costruzioni di epoca successiva si incontreranno, lungo il percorso, la medievale torre Valca ed il Casale della Vaccareccia, costruito nel XVI secolo e oggetto di rifacimenti ancora in pieno Ottocento.



Tipologia itinerario: parco archeologico, natura, passeggiate;

Inizio visita: 18.30;

Termine visita: 20.30 circa.

Appuntamento: ore 18.15 in Largo Tacchi Venturi - lato Via Latina entrata parco.



La visita comprende una passeggiata di 3.5 km circa all'interno del parco della Caffarella visitando i monumenti dall'esterno; il punto d'arrivo è lo stesso della partenza. In caso di maltempo la visita sarà annullata.



Costo visita: 7 euro tutto compreso (ticket non previsti, contributo associazione);



Tutte le proposte culturali sono riservate ai Soci dell’Associazione. Per associarsi occorre compilare un modulo di adesione che vi sarà fornito da consegnare alla prima attività a cui si partecipa. La quota associativa sarà inclusa nell’importo della quota di partecipazione della suddetta attività culturale a cui si prende parte. In caso si superassero i 15 partecipanti verranno noleggiati gli auricolari al costo di 1,5 euro cadauno.



​Modalità di prenotazione: inviare una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati.