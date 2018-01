cafeAmaro live al San Belushi

Elettronica e arpa con un sound alle periferie del jazz, è l'anima dei cafeAmaro, duo dj set e arpa composto da Diane Peters e Andrea Ponzoni, che si esibisce live a Roma al San Belushi (Via dei Luceri 13 – ingresso gratuito), sabato 3 febbraio alle 22.

Per l’occasione il duo presenterà l’omonimo album di debutto cafeAmaro, disco di inediti caratterizzato da una musica electro-acustica che galleggia tra ambient, soundscape, elettronica, nu-jazz e pop.

La collaborazione fra Diane Peters e Andrea Ponzoni è attiva da diversi anni con un continuo scambio di idee musicali, composizioni, tracks and beats ma è solo nel 2016 che hanno deciso di fare sul serio mettendo su un album raffinato, fruibile e sperimentale con una musica senza confini. cafeAmaro viene pubblicato il 12 gennaio 2017 in digitale con Believe Digital e fisica con MArteShop.

"La nostra musica è contaminata, è una sorta di electro acustica – afferma Diane – che va oltre i confini di genere a partire dalle periferie del Jazz. Le influenze sono varie e spesso completamente diverse tra me e Andrea."

Otto tracce che descrivono il mondo di cafeAmaro, una musica che non si può collocare in un genere unico. La strumentazione di arpa e voce, elettronica e tastiere, unisce una vasta gamma di colori. L’album è ricco di ospiti: tromba, flauto, chitarra jazz, basso elettrico, e arrangiamenti d’archi, con una particolare attenzione alla fase compositiva. Il disco spazia da brani soundscape ambientali come "Disk full" e "Yin Yang", al suono nu-jazz di “Nostra bossa”. Melodie senza parole lasciano spazio per l'interpretazione di chi ascolta, in particolare "Open 4”, con una larga melodia trascinata e un'armonia accompagnata da un bpm lento, che si trasforma in un groove aperto accompagnato dalla tromba. Le forme jazz di Amarone ed Celestial sono trasformate attraverso la contaminazione disinibita del suono. Melodie orecchiabili girano negli allegri grooves di LUZ e Dropless che donano all’album un'iniezione di energia. Il tema ricorrente è l’esplorazione costante del suono del duo cafeAmaro: arpa ed elettronica.

cafeAmaro ha già all’attivo concerti e partecipazioni importanti come Vinitaly e eventi live in duo arpa-dj set. Nel loro "Summer tour 2015” hanno presentato una versione evoluta del progetto con l’aggiunta di immagini e video proiezioni esibendosi al festival internazionale di Arpa Viggianese 2015 e al festival estivo a Castel Arezzi. Dal 2016 collaborano con Mater ContempORAnea un collettivo di musica improvvisata di FLOS.