Cafarnao - Viola Di Massimo

Dal 7 al 14 ottobre 2017 lo studio d'arte viola sarà aperto per la mostra dal titolo cafàrnao, e con RAW Rome Art Week.



Cafàrnao - Viola Di Massimo - Studio d'Arte Viola - 7-14 ottobre 2017



Gli studi degli artisti sono spesso luoghi di grande confusione dove ogni cosa non rimane mai nello stesso posto ma vaga da un luogo all'altro come avesse vita propria. Il fascino è proprio questo: un'opera vista il giorno prima cambia aspetto qualche ora dopo e gli "attrezzi del mestiere" vivono nello studio una danza continua come fossero guidati unicamente da "un" pensiero.



Ma gli studi sono anche luoghi di grandi seduzioni, di incanto, di capovolgimenti dove l'artista avvolge lo spettatore racchiudendolo per un tempo relativo in un spazio insolito in cui la propria poetica diviene legge di un mondo fatto di pochi metri quadri, un mondo dove tutto è possibile e tutto si sovverte, ma anche dove lo spettatore può interagire con la propria consistenza dell'essere lasciando all'artista, al nuovo territorio conosciuto, una confusione in più come offerta, come intuizione su cui poter lavorare, trasformare, creare opera nuova.



Perché le intuizioni, e per Viola Di Massimo è vero dogma, non nascono mai dall'ordine, ma da un imponente e travolgente caos, da un intenso e movimentato cafàrnao.



La mostra proseguirà con RAW Rome Art Week dal 9 al 14 ottobre ed effettuerà gli stessi orari.



per maggiori informazioni: info@arteviola.com