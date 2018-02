Caetano Veloso & Family sul palco del Roma Summer Fest

Uno spettacolo davvero suggestivo e particolare quello che si terrà il 21 luglio prossimo al nuovo “Roma Summer Fest” dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, dove si esibiranno in concerto Caetano Veloso insieme ai suoi tre figli, Moreno, Zeca e Tom, in occasione del loro nuovo tour, “Ofertorio”.

“Ho sempre desiderato fare musica con i miei figli in concerto. Da quando sono piccoli ho sempre amato stargli vicino. Ognuno ha le sue particolarità. Ho sempre cantato per farli dormire.Seguendo percorsi diversi, tutti si sono avvicinati alla musica in un momento della oro vita”, ha commentato Caetano Veloso.

In questo nuovo show Catano Veloso & Family eseguiranno canzoni impossibili da dimenticare, come "Un canto de Afoxé para o blocco de Ilê", "Hinterland", "O Leãozinho" e "Reconvexo". “Ofertorio” sarà uno spettacolo completamente in acustico: Caetano suonerà la sua amata chitarra, mentre Moreno, Zeca e Tom si alterneranno con vari strumenti. Si tratterà di uno show che permetterà di ripercorrere il repertorio di Veloso.

“È uno show per famiglie, nato dal mio desiderio di trasmettere felicità. Avere dei figli è la cosa più importante nella mia vita adulta. Quello che ho imparato dalla nascita di Moreno - e confermato con gli arrivi di Zeca e Tom - non ha un nome e non ha un prezzo. Credo, veramente, che la nostra non sia una famiglia di musicisti qualunque: c’è un carattere genetico dedicato alla musica”, ha concluso Caetano Veloso.