Cadute di Stile, Jam session d'improvvisazione teatrale

L'improvvisazione teatrale torna nella cornice del Senior Jag cafè con " Cadute di Stile" , la jam session della compagnia " Gli Imbucati" .



"Gli imbucati" sono un gruppo di improvvisazione teatrale costituito nel 2019 dalle esperienze di tre attori di improvvisazione provenienti dal circuito nazionale del Match di Improvvisazione Teatrale ™ di cui sono attori e formatori.

Le esperienze diversificate di Lara, Andrea ed Alessio, che spaziano dal teatro di testo al teatro di strada, da spettacoli nei teatri in tutta Italia ad esibizioni nei locali romani, vanno ad unirsi cercando di creare spettacoli in cui il pubblico sia sempre coinvolto e partecipe, osservatore e suggeritore, spettatore e perchè no, regista e complice della serata.



I tre attori ed i loro eccentrici gilet rosa, faranno vivere ai presenti una serata fuori dagli schemi. L'appuntamento è per il 1 Dicembre alle 18:30 nel cafè letterario di Via Cupra 33 (zona Tiburtina). Potrete assistere allo spettacolo gratuitamente e abbinarlo ad un ottimo aperitivo circondati da libri e giochi da tavola.



Per info e prenotazioni:

06 4547 8682

gliimbucatiimprov@gmail.com