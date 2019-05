Cadavre Exquis al Teatro Garbatella

LESETTEALLEGRE RISATELLE ED ESIBIRSI SOC. COOP PRESENTANO

“IL CADAVRE EXQUIS” SCRITTO E DIRETTO DA CAMILLA RIBECHI

CON CESARE CESARINI E CAMILLA RIBECHI

IN SCENA IL 9 E 10 MAGGIO 2019 AL TEATRO GARBATELLA DI ROMA



PREMIO MIGLIOR ATTRICE A CAMILLA RIBECHI

PER LO SPETTACOLO CADAVRE EXQUIS AL FESTIVAL RITA SALA 2018



L’incredibile e rocambolesca storia d’amore fra il grande pittore surrealista

Max Ernst e la pittrice surrealista Leonora Carrington,

a cavallo tra le due guerre mondiali.



Il 9 e 10 maggio sul palcoscenico del Teatro Garbatella approda il coinvolgente spettacolo “Il cadavre exquis” interpretato da Cesare Cesarini e Camilla Ribechi.

Leonora Carrington, pittrice surrealista inglese, da giovanissima, tra il 1937 e il 1940, ha un’intensa relazione con il famoso pittore Max Ernst, surrealista anche lui, relazione che finisce in tragedia.

In Francia, dove la coppia si ritira, Max viene arrestato più volte dalla polizia francese e dalla Gestapo ma, sul punto di essere deportato in un campo di concentramento, riesce a fuggire dall’Europa grazie all’aiuto di Peggy Gugghenheim, che sposerà.

Leonora fugge verso la Spagna dove ha una crisi psicologica e viene internata più volte. Verrà salvata dall’Ambasciatore Messicano a Lisbona e fuggirà con lui nelle Americhe, precisamente in Messico, dove vivrà amata e rispettata da tutti fino all’età di 94 anni.

Surrealismo, Amore e Guerra e disagio mentale sono i temi di questo spettacolo.

Rifletteremo su come la guerra riesca a distruggere la vita delle persone ma non riesca a distruggere l’arte.

L’arte è l’unica capace di salvarsi, l’unica capace di aiutare i sopravvissuti a rinascere e continuare a vivere.

Parallelamente al racconto della vita degli artisti citati lo Spettacolo prevede la partecipazione attiva del pubblico: in alcuni momenti precisi, verranno proposte alcune attività, alcune tecniche surrealiste tra cui il Collage, e il Ritratto Automatico. Alcuni brevi video, all’inizio di ogni scena, permetteranno la contestualizzazione storica del racconto.



Giovedì 9 e venerdì 10 maggio 2019 ore 21.00

Scritto e diretto da Camilla Ribechi

Con Cesare Cesarini, Camilla Ribechi

Arrangiamenti Musicali di Gianluca Cesarini

Con la partecipazione straordinaria di Alba Claudia Bartocci

Produzione LeSetteAllegre Risatelle/ESIBIRSI Soc. Coop





Teatro Garbatella

Piazza Giovanni da Triora 15 – 00145 Roma Tel: 366 200 3502

Biglietteria on line:

Biglietti

Intero 16 euro / Ridotto 10 euro (+ 2 euro diritti di prevendita)