Cacio & Pop... Cucina Romana a suon di musica

Mercoledì 11 aprile dalle ore 20.00 presso Contestaccio in Via di Monte Testaccio, 65 un'occasione unica dove poter mangiare Cacio e Pepe a volontà e bere ottimo vino laziale ascoltando la musica romana di Gabriella Ferri.



A suonare ci saranno i "Ti regalo gli occhi miei" con Vanessa Cremaschi alla voce, al violino e al pianoforte, Giovanna Famulari al violoncello, pianoforte, glokenspiel e voce, e Andrea Jannicola alla chitarra. Il gruppo omaggerà una delle figure di riferimento della canzone popolare italiana, reinterpretata in una chiave di lettura sofisticata ed elegante.



Durante la serata si esibirà anche la “Cricca dell’orma”. Si definiscono cantastorie e suonano la musica di Roma, quella verace che viene “dar core”.

Lo scenario è celebre. Lo storico locale Contestaccio, situato nel quartiere di Testaccio, famoso per il lancio di talenti emergenti e frequentato da personalità di spicco del mondo dello spettacolo.



Il direttore artistico Raffaele Vannoli attore romano di cinema, teatro e televisione dice: “Roma è la sua cucina, la sua musica, le sue strade e soprattutto la sua gente. Cacio & Pop è l’evento che celebra la romanità, il modo di essere di noi romani. Veraci, genuini, “de core”.



La serata avrà un costo di 18€ (15€ in prevendita) ed avrà inizio alle ore 20.00 dove cacio e pepe e musica dal vivo.



L’evento è organizzato da Cibamus e Contestaccio. Cibamus, nato circa un anno fa, oggi conta quasi 130.000 fan, è il portale che raccoglie e propone i piatti della tradizione attraverso i suoi canali online e tramite eventi live. L’opera di Andrea e Marco, esperti di Digital Marketing e buone forchette, è quello di ricercare le ricette della tradizione.



Ogni giorno sono alla ricerca di ricette “segrete”, conservate da nonne e mamme per riproporle sul portale.



Roma, 27 marzo 2018