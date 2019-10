Caccia al tesoro per bambini! "Personaggi e strani animali da Piazza della Minerva alla Colonna Traiana"

Tutti pronti a scoprire dettagli nascosti, storie e leggende della nostra città? Mettete alla prova la vostra curiosità e la vostra attenzione … prendete la mappa, rispondete ai quesiti e cercate il tesoro! Esploreremo il cuore storico e artistico di Roma, dove palazzi e chiese, statue e fontane celano segreti e aneddoti che non dovranno sfuggire agli occhi attenti dei nostri giovani partecipanti. Motti arguti, animali buffi e dispettosi, scherzi divertenti e artisti irriverenti vi condurranno dritti dritti alla meta!

REGOLAMENTO

possono partecipare tutti, da 0 a 99 anni

le squadre potranno essere composte da un minimo di 2 fino a un massimo di 6 persone (sarebbe consigliabile almeno 1 adulto ogni 3 bambini).

Risolto il primo quesito, ogni squadra riceverà la busta contente il successivo. Ogni risposta esatta vale 1 punto; la squadra che, di tappa in tappa, risolve per prima i relativi quesiti riceverà 3 punti bonus.

Per partecipare è previsto un contributo di 5 euro (sia adulti che bambini)