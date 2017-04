Dopo il grande successo delle scorse edizioni l'Associazione di divulgazione scientifica ScienzImpresa, in collaborazione con il Parco Regionale dell'Appia Antica, presenta la 3a edizione della Caccia ai Tesori del Parco.

Domenica 23 aprile, dalle ore 16 alle 19, tutti i partecipanti, indirizzati da esperte biologhe dell'Università di Roma Tor Vergata, avranno l'occasione di trascorrere un pomeriggio imperdibile per conoscere i sublimi segreti e le meraviglie botaniche ed architettoniche della Valle della Caffarella!

La Caccia ai Tesori del Parco è un Gioco a squadre, per grandi e piccini (accompagnati), adatto a tutti dai 5 ai 99 anni, per andare alla ricerca della flora e della fauna dell'Appia Antica risolvendo rompicapi ed indovinelli. Sono previsti premi per le prime squadre classificate che portano a termine le “missioni” comunicate, alla partenza, dagli organizzatori. Importante: munirsi di scarpe comode e fotocamera o smartphone. La presenza di almeno un adulto accompagnatore in squadra è obbligatoria, dato che ci si avventurerà nel parco!

Quando? Domenica 23 Aprile 2017. A che ora? Dalle 16:00 alle 19:00 Dove? Valle della Caffarella | Ingresso Largo Tacchi Venturi | Metro A Colli Albani Età consigliata? 5-99 anni

Info & Prenotazioni: eventi@scienzimpresa.com

In caso di disdetta comunicarla tempestivamente a questo indirizzo email per permettere ad altri di partecipare

Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 20:00 del 22/04

Riceverete una mail di conferma ad avvenuta prenotazione

Contributo 8 €

Sconto con Carta Amici del Parco

Evento annullato in caso di pioggia