Caccia alle uova al Luneur Park

Sabato 24 e Domenica 25 Marzo avrà inizio la più grande Caccia alle Uova dei Regni di Fiaba: non perdere il doppio appuntamento con la fortuna, potrai scatenarti alla ricerca delle Uova ogni giorno alle 12:30 e alle 17:30.

Corri nel Parco e scova le centinaia di uova nascoste, potrai vincere fantastici premi come ingressi gratuiti al Luneur Park, Peluche Luna, cioccolatose Uova di Pasqua, dolci leccornie, colorati Truccabimbi e buoni sconto per tornare quando vorrai nel tuo Giardino delle Meraviglie!

Non mancherà poi il divertimento in famiglia con Giostre, Giochi e Laboratori a tema.

Date e orari per non perdere neanche un attimo di divertimento:

• Sabato 24 Marzo dalle 10:00 alle 19:00

• Domenica 25 Marzo dalle 10:00 alle 19:00

• Giovedì 29 Marzo dalle 10:00 alle 19:00

• Venerdì 30 Marzo dalle 10:00 alle 19:00

• Sabato 31 Marzo dalle 10:00 alle 19:00

• Domenica 1 Aprile dalle 10:00 alle 20:00

• Lunedì 2 Aprile dalle 10:00 alle 20:00

• Martedì 3 Aprile dalle 10:00 alle 19:00



BIGLIETTI SPECIALI PASQUA 2018

Biglietto solo ingresso 5 €

Biglietto adulto con giostre illimitate 10 €

Biglietto bambino con giostre illimitate 18 €

All'interno del Parco sarà possibile acquistare le Lunalire per poter ricaricare il biglietto di solo ingresso.