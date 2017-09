Caccia al tesoro per bambini al Vintage Market di Largo. Nell'ambito del Vintage Market Artelier Lab propone una coinvolgente caccia al tesoro per bambini dai 4 anni in su.

Un percorso interattivo e ludico che accende la fantasia e svela i segreti dell'arte e della creatività contemporanee.

Info e prenotazione obbligatoria: artelierlab.info@gmail.com