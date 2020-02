Caccia al tesoro di Carnevale tra le carrozze

Il 23 Febbraio, un misterioso tesoro di Carnevale è stato nascosto nel Museo delle Carrozze d’Epoca, celato tra tantissime carrozze di ogni forma. Per partecipare si potrà comporre il proprio team con gli amici e seguire gli indizi dei “personaggi” che indicheranno la strada verso il successo. “Segui i consigli di Re Artù, del cowboy della diligenza e perfino di Sherlock Holmes!”, spiegano dal museo. “Con la tua squadra in maschera trova lo scrigno nascosto tra le 150 carrozze del Museo”.



Un percorso avventuroso tra la carrozza di Sissi e quella della principessa Cenerentola, tra le bighe romane e i loro piloti, con la regina Ginevra e la sua carrozza medievale! E ancora, dame della belle époque pronte a scendere dal cocchio per darvi l’indizio decisivo.



Parte la caccia al tesoro più esilarante del Carnevale! Scoperta dopo scoperta, carrozza dopo carrozza potrete conducerre i vostri bimbi fino al forziere. È un’avventura per bambini in maschera e genitori avventurosi.

Dress code: qualsiasi vestito non indossate di solito. È carnevale!



DETTAGLI



La caccia al tesoro si terrà nell’incredibile Museo delle Carrozze d’Epoca a via Andrea Millevoi, 693.



Prenotazioni necessarie (numero chiuso):

Email: info@lecarrozzedepoca.it

Telefono: 06 5195 8112

Il biglietto comprende l’ingresso al museo, la visita guidata e la caccia al tesoro a premi.



Quando:

– 1° turno ore 11:00 – 12:30

– 2° turno ore 16:00 – 17:30



Sconto per i lettori di RomaToday

Comunica alla prenotazione “ROMA TODAY CARNEVALE” e ci sarà la possibilità di entrare a prezzo speciale di 8 € invece di 10 €! Tutti i bimbi sotto i 6 anni entrano gratis.