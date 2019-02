Caccia al tesoro in maschera al Museo delle Carrozze d'Epoca

Domenica 3 Marzo, al Museo delle Carrozze d'epoca è in programma uno speciale evento per le famiglie, un appuntamento originale e avventuroso per i più piccoli e anche per le mamme e i papà: la Caccia al tesoro in maschera.

Tra i più di 150 esemplari di carrozze si nasconde in uno scrigno il tesoro di Carnevale! Saranno i bambini, con l'aiuto dei rispettivi genitori, a dover cercare tutti gli indizi in una visita guidata esilarante piena di attori e personaggi delle fiabe.

La carrozza di Sissi e la principessa…le bighe romane e i loro piloti…la regina Ginevra e la sua carrozza medievale! E ancora Dame della belle époque…galantuomini e lo stesso Sherlock Holmes pronti a scendere dal cocchio per darvi l’indizio decisivo. Parte la caccia al tesoro e starà a tutti bimbi in maschera trovare il tesoro di Carnevale. Scoperta dopo scoperta…carrozza dopo carrozza…fino al forziere.

È un'avventura per bimbi in maschera e genitori avventurosi. Dress code = qualsiasi vestito non indossate di solito. È carnevale!

DETTAGLI:

Costo: 10 euro, comprensivo di ingresso al museo, visita guidata e caccia al tesoro.

Quando:

- 1° turno ore 11:00 - 12:30

- 2° turno ore 16:00 - 17:30

Prenotazione obbligatoria via mail a: info@lecarrozzedepoca.it

Info: 06.51958112