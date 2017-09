Sabato 21 ottobre, alle ore 10.00 e alle ore 15.00, presso l'obelisco di Piazza del Popolo di Roma, avrà luogo una divertentissima caccia al tesoro in lingua inglese.



Organizzata da ACLE – ente di formazione accreditato dal M.I.U.R. – la “Treasure Hunt” è dedicata agli studenti, alle loro famiglie e a tutti gli insegnanti, con qualsiasi livello di inglese: vi aspettano un paio d'ore di divertimento nel centro storico della capitale, una full immersion in inglese con i nostri tutors anglofoni e gadgets per tutti i partecipanti!



Uniche regole: vestirsi comodi, portare con sé una macchina fotografica e/o smartphone necessari per alcune attività e munirsi di uno spiccato spirito d'avventura!!!



L'evento è gratuito ma è obbligatorio iscriversi. Info 068176267 o lazio@acle.it specificando il numero di partecipanti e la scelta del turno del mattino o del pomeriggio.