Caccia al Tesoro Botanico in Sabina

Appuntamento imperdibile, per grandi e piccoli, a Pasquetta nella Tenuta La Tacita a Roccantica!



La Caccia al Tesoro Botanico, ideata e organizzata dal network Grandi Giardini Italiani, è un'ottima occasione per far avvicinare i bambini al giardino ed alla natura, facendo loro scoprire e riconoscere in maniera giocosa, foglia per foglia, fiore per fiore, gli alberi, gli arbusti e le piante presenti nella tenuta La Tacita dove si trova il roseto. E quale occasione migliore del giorno di Pasquetta, per una passeggiata ed una bella caccia botanica in Sabina?



Come nelle precedenti edizioni, guiderà questa particolare caccia al tesoro Antonello Santelli, esperto di rose e di botanica, che riesce a far appassionare i bambini al mondo della natura e ai principi della salvaguardia dell’ ambiente. Una caccia al tesoro dallo spirito giocoso ma che allo stesso tempo intende sensibilizzare i ragazzi a guardarsi intorno con attenzione e soprattutto curiosità!