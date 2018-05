Caccia al Tesoro al Mercato di Testaccio

Grandi eventi in programma per Io Sono Originale, l’iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, realizzata in collaborazione con le associazioni dei consumatori*, che mette in campo attività di informazione e di sensibilizzazione per i cittadini sulla contraffazione e sulla tutela della proprietà industriale.



Il Progetto Ministeriale “Io Sono Originale” quest’anno sta girando l’Italia con una divertente “Caccia al tesoro” che toccherà sei città italiane (Torino Milano, Civitanova, Roma, Potenza e Catania) da nord a sud del Paese. Asso-Consum, in collaborazione con Anima Giovane e le altre associazioni che prendono parte all’iniziativa, invita i cittadini a partecipare all’evento che si terrà a Roma il prossimo 29 maggio dalle ore 9.30 alle 12.30 presso il Mercato di Testaccio.



Per la prima volta verranno coinvolti 60 ragazzi dai 14 ai 17 anni dell’Istituto Cine-Tv Rossellini di Roma che dovranno svolgere all’interno della struttura delle prove-gioco per aggiudicarsi il “tesoro”(premi targati “Io Sono Originale”).



Gli studenti dovranno confrontarsi in un percorso lungo le strade della città con prove pensate per fornire informazioni e stimoli ai partecipanti allo scopo di diffondere la cultura della legalità contro il mercato del falso.



Un’iniziativa nata per promuovere, attraverso il gioco, la conoscenza dei rischi di acquisti di merce contraffatta in tutti gli ambiti: dall’alimentare al settore dei beni di consumo. La speciale “Caccia al Tesoro” che si terrà a Roma coinvolgerà anche gli utenti del mercato ai quali verranno distribuiti materiali informativi e saranno chiamati a “collaborare” allo svolgimento dei giochi.



La Caccia al tesoro di Io sono Originale partirà dalla piazzetta centrale del Mercato di Testaccio il 29 maggio alle ore 9.30 all’interno della quale sarà allestito un desk per fornire informazioni sulla contraffazione e distribuire materiale sul progetto ”Io sono Originale”.



*ACU, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Asso-consum, Assoutenti, Altroconsumo, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Utenti Radio Televisivi