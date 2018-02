Cabanne e Lowris ospiti al Circolo degli Illuminati

Al Circolo degli Illuminati, notte all’insegna della migliore house francese in circolazione con K.O.D, il back to back di Cabanne e Lowris fondamentali nel programma musicale del celebre club parigino Concrete e della scena elettronica transalpina.

Jean-Guillaume Cabanne è un’icona della cultura elettronica francese. Precursore della corrente minimal, precedentemente suonava la chitarra in diverse formazioni funky fino ad incontrare John Tomas. Da lì la voglia di creare un’elettronica che potesse unire gli aspetti minimali della house con la techno. Arriva così una ventata d’aria fresca nei circoli underground che lo rendono un maestro del genere con Luciano, Ricardo Villalobos, Akufen o Richie Hawtin. Cabanne ha portato il suo sound in lungo e in largo per i club e i festival di tutto il mondo per approdare al Concrete, luogo di culto per la cultura elettronica a Parigi e di fama internazionale. I set di Cabanne prediligono l’essenziale, la linearità pur non scadendo mai nel banale o nella ripetitività.

Ad accompagnarlo nel loro famoso back to back c’è Lowris, e nuovo resident del party Minù al Circolo degli Illuminati.

Il deejay transalpino è uno dei punti fermi della programmazione del Concrete di e insieme a Cabanne forma l’esplosivo progetto K.O.D. (Kings of Delay). Sulla scia di grandi repertori proposti da etichette come Perlon o da deejay come Zip o Ricardo Villalobos, Lowris spolvera set house di prima qualità.



Ore: 23:00

BIGLIETTI: 10 euro

