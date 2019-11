C2 Open Italian BikeErg Championships: a Roma la competizione sulle "bici da palestra"

Organizzato dalla Concept 2 Roma si appresta ad ospitare, domenica 15 dicembre, un grande evento sportivo di una disciplina che sta prendendo sempre più piede anche in Italia.

Sarà il Forum Sport Center di via Cornelia, uno dei centri sportivi più attrezzati ed accoglienti della Capitale, ad ospitare la seconda edizione del C2 Open Italian BikeErg Championships, un vero e proprio campionato che vedrà i protagonisti sfidarsi sulla BikeErg, la bike ideata e realizzata dalla Concept, utilizzata in tutte le palestre per l’allenamento e che è diventata una vera e propria specialità agonistica che ha portato all’organizzazione di gare in tutto il mondo.

Atleti di diverse discipline sportive, come gli azzurri della nazionale di canottaggio, utilizzano le BikeErg per i propri allenamenti, soprattutto nei mesi invernali.

Nasce così il C2 Open Italian BikeErg Championships manifestazione, che già nella prima edizione svoltasi lo scorso anno a Trento, ha raccolto l’adesione di atleti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero. All’appuntamento romano si prevede la presenza di oltre 200 bikers, tra i quali atleti di fama nazionale ed internazionale che daranno lustro alla kermesse. Le iscrizioni, che già stanno arrivando numerose agli organizzatori, chiuderanno il 5 dicembre.

Le gare

Saranno tre le specialità nelle quali gli atleti potranno cimentarsi:

1) Prova di mezzofondo a tempo. Vincerà chi in 30 minuti avrà percorso più metri:

2) Prova di Super Sprint della durata di un minuto in cui esprimere tutta la propria potenza

3) Gara a squadre nella quale si sfideranno team di quattro atleti (due uomini e due donne) sulla distanza di 4000 metri.

Per le gare individuali gli atleti saranno suddivisi in categorie d’età dall’Under 19 all’Over 60.

Che cos'è BikeErg

La Concept 2, leader mondiale per la produzione di ergometri sportivi, creatori del famosissimo Indoor Rower, ha messo a punto e sta commercializzando in tutto il mondo la nuova BikeErg, portando sulla bicicletta i punti di forza e le caratteristiche studiate per il canottaggio.

La BikeErg permette di pedalare ed allenarsi in casa propria, in palestra, in ufficio e in qualsiasi altro luogo, utilizzando la stessa tecnologia del rower. Dotata del sofisticato monitor delle prestazioni PM5, fornisce immediatamente dati precisi, dettagliati e confrontabili relativi alla propria performance, permettendo l’utente di monitorare i propri progressi.