Sabato 20 maggio 2017, ore 16,00. "C'erano una volta... Un grande e un piccolo naviglio..." è un laboratorio per famiglie, a cura di Ecobike/ L'archeologia va in porto. Grandi navi da carico, dalle stive piene, navigano alla volta di Ostia, dai quattro punti cardinali, attraverso il Mediterraneo. Piccole imbarcazioni da Ostia, attraverso il Tevere, scaricano mercanzie sul Molo di Testaccio. Alla scoperta di merci, beni, prodotti e alimenti viaggianti al tempo degli antichi romani. Nella parte finale del laboratorio, bambini e genitori si misureranno con vari giochi didattici a squadre. Per bambini dai 4 agli 11 anni, accompagnati dai genitori. • Durata laboratorio: 1 ora e 30 minuti. • Partecipanti al laboratorio: minimo 8 bambini, massimo 20 bambini. • Contributo per l'attività di laboratorio: 8 euro a bambino (gratuito per adulto accompagnatore). Dove: Sottosopra, L'archeologia a piccoli passi, Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'Area archeologica centrale di Roma, c/o Nuovo Mercato Testaccio, via L. Ghiberti 19 Per informazioni e prenotazione obbligatoria: 347.6771315; archeologiavainporto@gmail.com