"C'era due volte" - Letture fantastiche dalle opere di Gianni Rodari

Una serata all'insegna delle opere di Gianni Rodari, per tornare un po’ bambini e per riflettere anche sul nostro essere persone adulte. Le favole al telefono, Il Libro degli errori, La grammatica della fantasia, le filastrocche. Ma anche le poesie inedite di un Rodari inquieto, che riflette sulla vita e mai pubblicate in alcuna raccolta.



La serata si svolgerà sulla suggestiva terrazza di Palazzo Merulana e con un unico ingresso si potrà accedere anche alla mostra sul pittore futurista Giacomo Balla, visitare la Collezione Cerasi e le altre mostre temporanee ospitate a Palazzo. (In caso di maltempo l’evento si terrà al chiuso)



Ad allietare l'incontro, gli assaggi proposti da “Parè sfogliatine” e una degustazione di vini offerti dalla Cantina Russo “Terre di San Benedetto".



Letture:

- Mara Sabia (attrice e docente)

- Emilio Fabio Torsello (giornalista e fondatore del progetto “La Setta dei Poeti estinti”).



Inizio delle letture: ore 19. Si raccomanda di visitare le mostre PRIMA dell'inizio delle letture.



Modalità di partecipazione:

Biglietto Intero 15.00 €

Biglietto Ridotto 13.00 € (giovani under 27, adulti over 65, insegnanti, appartenenti a gruppi convenzionati)

Biglietto per i possessori di Palazzo Merulana Pass 8.00 €

Diritti di prenotazione: 2.00 €



Info e prenotazioni: 06.399.67.800 oppure al link: https://bit.ly/2GTAoS5 (cliccando sulla data del 26 maggio dal calendario e seguendo la procedura).