C'e' gente a cena stasera al Teatro Euclide

Liberamente tratto da INDOVINA CHI VIENE A CENA. La figlia di due democratici americani; progressisti, liberal , dice ai genitori di essersi fidanzata. Ma costoro scoprono che il futuro genero è di pelle nera dando vita - in uno storico film del 1967 con Spencer Tracy, Katharine Hepburn e Sidney Poitier - ad una sequela di situazioni ad alto tasso di divertimento e riflessione. Ma cosa accadrebbe se la ragazza comunicasse la notizia ai nostri giorni, in una famiglia italiana schierata da sempre per i diritti civili e le libertà individuali , e soprattutto se il futuro genero fosse in realtà una elegante ricercatrice?

La risposta arriva in questa imperdibile pièce che oltre al titolo rivisita, con acuto senso dell'attualità, il tema dell'amore senza pregiudizi.

Con Anna Ciotti, Alessandra Grandinetti, Giulia Torresi, Marcello Fabi, Anna Rita Mattiacci, Paolo Baldani, Piero Pompei, Elena Iatomasi e Sergio Crescimbene.