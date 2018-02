C'è confusione nel mondo delle favole

3 Marzo 2018 Ore 16:30

4 Marzo 2018 Ore 11:00



SINOSSI

"C'era una volta un re ed una mela... no, non era così... Allora, C'era una volta... "

A causa di un Narratore smemorato, i personaggi delle favole smarriscono il posto ad essi assegnato ed iniziano a vagare di storia in storia. Il mondo delle favole finisce in confusione tra il caos e lo stupore generale... Che fare? Sembra una situazione proprio senza via d’uscita. Non possiamo lasciare che Grimilde vada in settimana Bianca o che Geppetto vada a lavorare da Ikea.





TECNICA

Burattini

Con Emanuela Maiorani e Maria Silvia De Sanctis



Non si accettano prenotazioni telefoniche:

acquisto a botteghino o sul nostro sito