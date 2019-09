Bye Bye Gillo di Taha Adnan al Teatro Tor Bella Monaca

8 e 9 ottobre alle 21 in scena al Teatro Tor Bella Monaca il monologo con inserti video BYE BYE GILLO di Taha Adnan, testo premiato al Festival di Avignone nella sezione “drammaturgia araba” ediz. 2013, diretto da Elena Siri e interpretato da Simone Giacinti, il volto dell'A.S. Roma.



"Bye Bye Gillo" è il racconto di un clandestino immigrato dal Marocco in Belgio in cerca di futuro. La sua esistenza di fantasma senza documenti si alterna tra momenti drammatici e momenti comici in situazioni paradossali, in un difficile dialogo tra Europa e Magrheb. Il giovane Al- Jilali in Belgio si fa chiamare Gillo e vive di espedienti, tra piccoli furti, grandi gesti di solidarietà, arresti per sospetto terrorismo, ingenue speranze di futuro e malinconici ricordi d'infanzia. Lo spettacolo da luogo ad una toccante narrazione che arriva sulla pelle dello spettatore per coinvolgerlo in un incontro/scontro tra islam e cristianesimo, tra noi e loro, tra accoglienza e sicurezza, tra paura e integrazione nel difficile ma possibile dialogo tra due mondi che inesorabilmente si trovano oggi "faccia a faccia".

L’occasione rara di conoscere un testo di un autore arabo contemporaneo. Nella cultura islamica dove il teatro è vietato, scrivere per la scena diventa un atto di coraggio per affrontare l’integrazione e il dialogo.

Bye Bye Gillo scritto dalla magnifica penna del marocchino Taha Adnan ha a che fare con un immigrato. Lo spettacolo racconta il rimpatrio di un clandestino da Bruxelles al natio Marocco, in un viaggio forzato tra due poliziotti che lo scortano in aereo. I pensieri di questo ragazzo interrotti da flashback a base di catarsi e disincanti, danno corpo alla narrazione di un’emarginazione famigliare decretata da una madre anaffettiva in Marocco e a una condizione di illegalità in Europa assurta a condizione quotidiana. E’ l’impossibilità di essere normale, di avere i documenti, di trovare un’identità, insomma di esistere. Gillo descrive il rapporto con i coinquilini illegali del terzo mondo, l’amore per la ragazza fiamminga, il rubare per esistere. C’è voglia d’essere e anche di non essere. Scorre dappertutto la consapevolezza di sentirsi indesiderato, rifiutato, allontanato, prima dal Marocco poi dalla Danimarca, infine dal Belgio. Il testo rivela una scrittura vivace ed emozionante nella storia di un uomo come tanti, con il vantaggio di una follia, di un imponderabile altro da sé che da la patente di apolide, ovunque.



