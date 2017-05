Bussoletti in concerto a Roma

E' uno dei cantautori più attivi degli anni zero. Ha duettato con Dario Fo e ha scritto la canzone, "Povero Drago", che Amnesty International ha scelto per festeggiare i suoi 40 anni in Italia. Arriva da oltre 30 concerti l'anno tra opening act di Tricarico e il sold-out all'Auditorium Parco della Musica ed ha al suo attivo diversi riconoscimenti importanti tra cui il Premio “Arte e Diritti Umani 2016” di Amnesty, il Premio Lunezia e il Premio Donida.

Il suo precedente album, Pop Therapy, prodotto artisticamente da Luca Mattioni, è stato nella top10 di vendite della Fimi e tutti e 4 i singoli estratti sono stati in top10 generale di iTunes. "Come scemi" è attualmente il suo pezzo più noto perché fu scelto da una marca di gelati per la sua campagna estiva del 2014. E’ in attesa di far uscire il nuovo album di inediti, sempre prodotto da Luca Mattioni.

Il primo singolo estratto è “Correre” che, in quanto inno dei runners, ha ottenuto il prestigioso patrocinio della Fidal – Federazione Italiana Atletica Leggera. Ha superato i 50mila streaming su Spotify ed è stato in Top10 di vendite su iTunes.

Il secondo estratto è “Selvaggia Lucarelli”, subito caso web con oltre 500mila views per il video ed oltre 100mila streaming per la canzone su Spotify.

Parallelamente alla sua carriera musicale collabora con diverse testate giornalistiche e conduce #lingueasonagli, un programma talk su Radio Cusano Campus che ha appena vinto le Cuffie D’Oro.