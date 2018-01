Bussoletti per Amnesty Italia al Contestaccio

A volte ritornano. E così succede che il cantautore romano Bussoletti torni al Contestaccio (Via di Monte Testaccio 65b a Roma), club in cui è cresciuto e s’è fatto le ossa. La ragione è di tutto rispetto: raccogliere fondi per la campagna contro il bullismo di Amnesty Italia.



Se non è la prima volta dell’artista al Contestaccio, non lo è neanche con Amnesty. La loro storia, infatti, è fatta di intrecci costanti. Prima il duetto con Dario Fo sulle mine anti-uomo, poi la canzone “Povero Drago” per i 40 anni della Ong ed, infine, il Premio Arte e Musica del 2017.



Venerdì 26 gennaio 2018, a partire dalle 22.00, Bussoletti suonerà insieme al collega Paolo Antonio, ad ingresso gratuito. I soldi... teneteli per Amnesty!



Chi è BUSSOLETTI



È uno dei cantautori più attivi degli anni zero. Uno che ha duettato con Dario Fo nell'album distribuito col Fatto Quotidiano nel 2006 e che ha scritto la canzone, "Povero Drago", che Amnesty International ha scelto per festeggiare i suoi 40 anni in Italia.



Arriva da un’intensa attività live tra opening act di Tricarico e il sold out all'Auditorium Parco della Musica ed ha al suo attivo diversi riconoscimenti importanti tra cui il Premio Lunezia e il Premio Donida. Il suo precedente album, POP THERAPY, prodotto da Luca Mattioni, è stato nella top 10 di vendite della Fimi e tutti e 4 i singoli estratti sono stati in top10 generale di iTunes. "Come scemi" è forse il suo pezzo più noto perché fu scelto dalla Maxibon per la sua campagna estiva del 2014.



Il nuovo lavoro, “Peso Piuma”, contiene 12 canzoni ed è pubblicato in un modo atipico. È diviso in 3 Ep da 4 canzoni l’uno per rilasciare più singoli possibili ed avere maggiore esposizione mediatica. La prima parte, “Peso Piuma (1 di 3)”, ha ottenuto oltre 500mila streaming su Spotify e il singolo “Selvaggia Lucarelli” ha superato il milione di views su Youtube. “Correre”, altro singolo estratto, vede il featuring di Mauro Ermanno Giovanardi ed è stato inserito nel film di Francesco Cordio “L’altra faccia della medaglia”.



Il nuovo tour invernale sta prendendo piede con la certezza che si chiuderà il 17 maggio 2018 all’Auditorium Parco della Musica.