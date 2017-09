Buskers In Town: giocolieri, acrobati e clown

Torna per il quarto anno consecutivo Buskers In Town, il primo festival buskers metropolitano che dopo i successi nel centro storico da quest’anno per tre anni vedrà nel quartiere Centocelle il palcoscenico ideale per l’arte di strada in tutte le sue declinazioni.

Attraverso Buskers In Town lo spettatore vivrà un’esperienza magica e stimolante accompagnato in un percorso sensoriale di spettacoli capace di coinvolgere ogni tipologia di pubblico, dagli adulti ai bambini senza distinzione per tre giornate all’insegna della socialità.

Buskers In Town a Centocelle

Tra gli artisti ospiti dei tre giorni di festival per il nuovo circo e teatro Irene Croce con la sua performance di verticali e tessuto aereo, Leonardo Varriale in arte Popitipop performance di acrobatica e trapezio aereo, la contorsionista Irene Betti, la performance di giocoleria di Sara Cambi in arte Pois Pois, il circo-teatro del clown Godiè, l’arcobatica su trampoli della Compagnia “Amorua", il circo-teatro contemporaneo di Donatella Morabito, l’acrobatica su scala e corda molle di Daniele Sardella, la performance di fuoco e danza di Lucignolo e gli spettacoli della compagnia Materia Viva, Silvio Gioia e di Warner.

Per la musica tra gli artisti confermati la rivelazione del Premio Tenco 2016 Gianluca Secco e i Keet & More e la Social Dance Swing della scuola Swing and Soda.

Buskers In Town: laboratorio permanente per l’arte di strada

Buskers In Town è un Festival Buskers nato a Roma nel 2014 e organizzato dall'Associazione Culturale Procult con la direzione artistica di Peppe Casa che da quest’anno è diventato itinerante in diverse città Italiane. Buskers in Town è un format a disposizione dei piccoli centri storici italiani per realizzare uno spettacolo di qualità anche in contesti logisticamente difficili.

Buskers in Town si pone l’obiettivo di diventare un laboratorio permanente per l’arte di strada destinato a ripetersi negli anni nelle città dove sarà realizzato. Forte dell’esperienza maturata con i festival di TolfArte, Carpineto Romano Buskers Festival, Arte In Strada a Mirabello e grazie alla direzione artistica di ScuderieMArteLive, con Buskers in Town l’”arte DI strada” diventa “arte IN strada” evolvendosi grazie alla qualità e quantità artistica dell’offerta di spettacolo proposta, che può spaziare tra fire performance, danza e acrobatica, giocoleria, contorsionismo, equilibrismo, teatro e arti visive, sempre accompagnata dalla giusta musica da strada, dal cantautoriato al folk, dal popolare alla street band, a cui si aggiungono i laboratori didattici dedicati ai bambini, momenti di gioco e libera creatività studiati per stimolare la crescita, l’istinto e la personalità.



Programma Buskers in town 2017

28 settembre

Ore 16.00 /ore 19.00 – Piazza dei Mirti

Laboratorio “Il filo del discorso” a cura di Novella Morellini

Spettacolo “Catapulta”

Ore 21.00 – Piazza dei Mirti:

“Sirio” (musica)

“Elia Bartoli” (Spettacolo di Giocoleria)

“Compagnia Amorua” (spettacolo di acrobatica su trampoli)

“Irene Betti” (Spettacolo di Contorsionismo)

Ore 21.00 – Piazzale delle Gardenie:

“Fokoloko” di e con Diego Grimaldi (Spettacolo di fuoco)

“Teresa” di e con Guglielmo Bartoli e Costantino Pucci (spettacolo teatrale)

Drumbo (percussioni urbane)

Andrea Secola (musica hang)

29 settembre

Ore 16.00 /ore 19.00 – Piazza dei Mirti

Laboratorio a cura di Leonardo Varriale

“Popitipop” spettacolo di Leonardo Varriale

Ore 21.00 – Piazza dei Mirti:

Silvio Gioia (Spettacolo teatrale di ombre)

“Follow the sun” di e con Leonardo Varriale (Acrobatica Aerea)

“Reverié” (Spettacolo di Danza)

“Godiè” di e con Diego Grimaldi (Spettacolo di fuoco)

Gianluca Secco (musica)

Mammooth (musica)

Ore 21.00 – Piazzale delle Gardenie:

Crèmé Brulé (Spettacolo di fuoco)

“Alessia Muntoni” (Spettacolo di Bolle di sapone)

Donatella Morabito in “Donamora” (Spettacolo di teatro Circo)

“Compagnia Opera buffa” (Spettacolo di teatro circo –mimo)

Antonio Arcieri, “Enphasis”: concerto performativo al pianoforte. Con la partecipazione di Luigi Morra.