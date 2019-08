Buskers in town 2019 a Centocelle

La magia del busker torna a Centocelle dal 27 al 29 settembre. Protagonista sarà l'arte di strada in tutte le sue sfaccettature nel primo festival buskers metropolitano che ricorre puntuale ogni anno, dal 2017, nel quartiere periferico di Roma.

Buskers In Town è un’esperienza magica e stimolante per lo spettatore che viene accompagnato in un percorso sensoriale di spettacoli capace di coinvolgere ogni tipologia di pubblico, dagli adulti ai bambini senza distinzione, per tre giornate all’insegna della socialità.

“L'iniziativa è organizzata dall’Associazione Procult ed è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE”.

Gli ospiti di Buskers in Town

Tra i primi ospiti confermati dei tre giorni di festival il Duo Tobarich, un duo di ginnasti e acrobati cileni che vanta collaborazioni internazionali con il Circo Medrano (Francia) e il Cirque du Soleil e decine di altri festival e partecipazioni internazionali.

I Tobarich sono due corpi in cerca dell’equilibrio attraverso la forza e la flessibilità, che creano un’atmosfera di perfezione e magica teatralità: il risultato è una performance mozzafiato di acrobalance (o mano a mano) di forte impatto visivo, che coinvolge ed emoziona il pubblico intero.

Cos'è Buskers in Town storia del festival

Buskers In Town è un Festival Buskers nato a Roma nel 2014 e organizzato dall'Associazione Culturale Procult con la direzione artistica di Peppe Casa che da due anni è diventato itinerante in diverse città Italiane. Buskers in Town è un format a disposizione dei piccoli centri storici italiani per realizzare uno spettacolo di qualità anche in contesti logisticamente difficili.

Buskers in Town si pone l’obiettivo di diventare un laboratorio permanente per l’arte di strada destinato a ripetersi negli anni nelle città dove sarà realizzato. Forte dell’esperienza maturata con i festival di TolfArte, Carpineto Romano Buskers Festival, Arte In Strada a Mirabello, Arte In Signia a Segni e grazie alla direzione artistica di ScuderieMArteLive, con Buskers in Town l’”arte DI strada” diventa “arte IN strada” evolvendosi grazie alla qualità e quantità artistica dell’offerta di spettacolo proposta, che può spaziare tra fire performance, danza e acrobatica, giocoleria, contorsionismo, equilibrismo, teatro e arti visive, sempre accompagnata dalla giusta musica da strada, dal cantautoriato al folk, dal popolare alla street band, a cui si aggiungono i laboratori didattici dedicati ai bambini, momenti di gioco e libera creatività studiati per stimolare la crescita, l’istinto e la personalità.

Info su Buskers in Town 2019 a Centocelle

Il festival si terrà tra Piazza dei Mirti e Piazza delle Gardenie, dal 27 al 29 settembre. Dalle 17 alle 19 si terranno laboratori di arte circense, mentre alle ore 21 avranno inizio gli spettacoli.

Sul sito www.buskersintown.it è in corso la call for artists per partecipare negli spazi off del festival mentre su www.martefundng.org è possibile sostenere economicamente la crescita del festival attraverso la campagna di crowdfunding.

Media partner dell’iniziativa: MArteMagazine, Centocelle Urban MAG