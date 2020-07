Burning Hearts, rock anni 80 al garden Artificio

Sabato 11 luglio, presso "Artificio", vanno in scena i Burning Hearts, cover band romana che ripropone i maggiori successi della scena rock AOR, dai Toto ai Bad English, Saxon, Malmsteen, Journey, Survivor, Bon Jovi. Il gruppo è costituito da elementi storici della scena musicale romana: Marco Fabbri alla voce, Enzo Saponara alla chitarra, Luca Iovieno alla batteria, Andy Saolini al basso e Eric Corrado alle tastiere.

"Artificio" è una realtà culturale che opera in un territorio di "confine" come il Tufello, ma che non dimentica la sua missione:produrre e divulgare Cultura ed Arte. Quest'anno, nelle condizioni che la pandemia ha generato (ma nel rispetto delle regole necessarie) appena sono stati riaperti gli spazi di spettacolo, Artificio ha voluto ottemperare alla sua vocazione proponendo ed organizzando un vasto programma di concerti, spettacoli di Prosa, Lirica e Balletto per riempire i vuoti di spazi e socializzazione.

Alla chiamata degli organizzatori Stefano Arditi e Raffele Filaci hanno risposto moltissimi artisti tra cui Eleonora Bordonaro, finalista 2020 al premio Tenco, la E.sperimenti Dance Company, oltre ad artisti del calibro di Ettore Fioravanti, Max Manganelli e molti altri importanti esponenti del panorama nazionale.



Artificio, via Monte Ruggero 44 (metro B Jonio)

Inizio spettacoli ore 21.00

