Burlesque Festival @ Capone's

Ogni mercoledì, dal 12 aprile al 31 maggio, vieni ad assistere al Capone's Burlesque Festival, una competizione dedicata all'arte del Burlesque in cui, grazie ai voti della giuria e del pubblico in sala e sui social, sarà eletta la Miss Burlesque di Al Capone 2017. Per info e prenotazioni - o, se sei un'appassionata/o esperta/o di burlesque, per far parte della giuria - scrivi a toctoc@capones.it oppure chiama al 3389516892. L'evento si terrà al Capone's, lo speakeasy di Al Capone in via del Porto Fluviale 33. Vi aspettiamo!